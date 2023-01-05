وزير التموين: نضع تسعيرة عادلة في معارض السلع الغذائية بتخفيضات 25%

أكد وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، أن الوزارة تعمل على وضع تسعيرة عادلة لكافة المنتجات الغذائية الموجودة في المنافذ التابعة لها والمنتشرة في كافة المحافظات.

وأضاف «مصيلحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعارض بدأت منذ أسبوع وجاري التوسع في إنشائها لتستمر حتى نهاية شهر رمضان المقبل مع توفير كافة السلع للمواطنين.

وتابع: «الدولة تسعى جاهدة للسيطرة على الأسعار، وإقامة المعارض لتقديم المواد الغذائية بأسعار مناسبة»، مشيرًا إلى أن المعارض توفر السكر بأسعار تبدأ من 14 جنيهًا.

وكان قد وصل وزير التموين، إلى محافظة القليوبية صباح اليوم الخميس، لافتتاح عدد من المشروعات، بينها معرض أهلاً رمضان، ‏تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أنه يتم العمل بمد فروع المعارض إلى كافة المراكز والقري والنجوع التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏في العواصم والمدن لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 25% عن أسعار المحال التجارية.