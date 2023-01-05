وزير التموين: تشكيل لجان رقابية لمتابعة إعلان أسعار للسلع بالمحافظات

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل مجموعات عمل ولجان من الرقابة التموينية وحماية المستهلك، ومباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، في كل محافظة لمراقبة الأسواق والالتزام بالإعلان عن الأسعار ووقف تلاعب بعض التجار.

الأسعار الاسترشادية للسلع الغذائية

ونوه وزير التموين، خلال افتتاح معرض «أهلا رمضان» في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إلى أن اللجان الرقابية ستكون مهمتها مراجعة السعر العادل للسلع، بحيث يتم نشر الأسعار الاسترشادية العادلة بناء على الشركات المنتجة، قائلا: «لن تكون هناك تسعيرة جبرية على السلع، بحيث يعلن متوسط السعر لكل سلعة في المحافظات».

ونوه المصيلحي إلى اتجاه السلاسل التجارية لتحديد كمية السلع المتاح شراؤها لكل مواطن هدفه وقف قيام بعض التجار بشراء السلع بكميات كبيرة لغرض تخزينها أو احتكارها لطرحها مرة أخرى بأسعار مرتفعة على المواطنين، مضيفا: «يجب ترشيد الاستهلاك وشراء ما نحتاجه فقط، مع عدم تخزين السلع حتى لا يتم زيادة أسعار تلك السلع في السوق المحلية».

الإفراج الجمركي عن السلع

وأكد وزير التموين على أن تدخل الحكومة مع البنك المركزي من أجل الإفراج عن السلع والذي تم يوم السبت الماضي، نتج عنه استلام كافة الزيوت الموجودة في ميناء الأدبية، مؤكدًا أنه يتم العمل حاليًا على إنتاج جميع السلع لعمل وفرة في المعروض، بأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين.