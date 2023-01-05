حصة الفرد في التموين 2023.. سلع غذائية وخبز مدعم يوميا

تصرف الحكومة ممثلة في ووزارة التموين والتجارة الداخلية، حصة الفرد في التموين 2023 في صورة دعم نقدي مشروط، تحدده بمبلغ ثابت يُصرف من منافذ البقالين في صورة سلع تموينية تُضخ شهريًا لمنافذ الصرف وفروع المجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى حصة دعم الخبز البلدي.

حصة الفرد في التموين 2023

وتبلغ حصة الفرد في التموين 2023 قيمة 50 جنيها شهريا حتى الفرد الرابع، فيما تقل حصة الفرد الخامس والسادس، حيث تبلغ 25 جنيها، ويحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين يوميا على 5 أرغفة خبز بإجمالي 150 رغيفا على مدار الشهر، هي حصة كل فرد مقيد على البطاقة من الخبز المدعم.

حصة بطاقة التموين من السلع

وتصرف كل بطاقة تموينية عدد معين من السلع الغذائية الأساسية، تختلف عن عدد السلع المخصصة لبطاقة أخرى، كما يلي:

- بطاقة التموين مقيد عليها فردا واحدا: تحصل على 2 كيس سكر وزجاجة زيت شهريا، و5 أرغفة خبز يوميا.

- بطاقة التموين المقيد عليها فردين: تحصل على 4 أكياس سكر و2 زجاجة زيت وكيس أرز شهريا، و10 أرغفة خبز يوميا.

- بطاقة التموين المقيد عليها 3 أفراد: تحصل على 6 أكياس من السكر و3 زجاجات زيت، و2 كيس أرز شهريا، و15 رغيف خبز يوميا.

- بطاقة التموين المقيد عليها 4 أفراد: 8 أكياس من السكر و4 زجاجات زيت و2 كيس أزر شهريا، و20 رغيف خبز يوميا.

وتستمر وزارة التموين في صرف المقررات التموينية المستحقة لأصحاب البطاقات عن شهر يناير الحالي من منافذ البقالين، يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وتتيح الوزارة لمستحقي الدعم، حرية اختيار السلع الغذائية أمام المواطنين من بين 32 سلعة.