مديرة أعمال جورج وسوف: يمر بظروف نفسية صعبة بعد وفاة «وديع».. كان سنده وصديقه

كشفت مايا مطران، مديرة أعمال الفنان جورج وسوف، عن مروره بأصعب لحظات حياته بعد وفاة نجله الأكبر «وديع»، مساء أمس الجمعة، نتيجة إصابته بمضاعفات جراء خضوعه لعملية تكميم معدة، قبل أيام.

وقالت «مايا» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن جورج وسوف في حالة صحية جيدة عكس ما أشيع عن دخوله طوارئ بأحد المستشفيات عقب علمه بنبأ وفاة ابنه، مضيفة: «وسوف يعيش ظروفاً صعبة للغاية، فرحل عنه سنده وصديقه بالحياة، فهو كان يبكي حينما يتحدث عنه في حياته، فما بالكم ووديع قد رحل عن دنيانا».

مديرة أعمال جورج وسوف تطالب جمهوره بالدعاء له

وطلبت «مايا» من محبي جورج وسوف، في كل مكان، الدعاء له بالصبر في مصابه الجلل بفقدان نجله الأكبر.

تفاصيل قداس الجنازة على جثمان وديع جورج وسوف

ومن المقرر إقامة قداس الجنازة على جثمان وديع جورج وسوف، غداً الأحد، داخل كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذوكس «مارنقولا الأشرفية»، وبعدها سيجري نقل الجثمان إلى مسقط رأسه كفرون، حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة 5 عصرًا في كنيسة مار إلياس كفرون ثم يواري الجثمان الثرى في مدافن عائلته.