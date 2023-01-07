محافظ بني سويف يحتفل مع أطفال أحد دور الأيتام بعيد الميلاد المجيد

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بمقبل، لتهنئة الأطفال بالعيد، في لفتة طيبة أدخلت البهجة والسرور على نفوس وقلوب الأطفال صباح يوم عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور عاصم سلامة وبلال حبش نائبا المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، ومسؤولي دار الأيتام.

محافظ بني سويف يلتقط الصور التذكارية مع أطفال الدار

وخلال زيارته للدار، حرص المحافظ على مداعبة الأطفال من البنين والبنات، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث عبر الأطفال عن فرحتهم بهذه الزيارة من خلال أغاني الترحيب والسعادة والأغاني الوطنية التي تعكس مدى حبهم وانتمائهم لمصرنا الغالية، وبعض الفقرات الترفيهية التي تدلل على سلاسة واكتمال الأسلوب والمناهج التربوية التي تدرس للأطفال بالدار.

محافظ بني سويف يبدي سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته وحرصه على تواجده في مثل هذا اليوم بين الأطفال الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بالعيد وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم ومشاركتهم فرحة استقبال تلك المناسبة السعيدة، مؤكدا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية القرب من المواطنين والتلاحم معهم في أفراحهم وفي كل المناسبات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من الأيتام وذوي الهمم والأكثر احتياجا.

فيما عبر مسؤولو الدار عن سعادتهم بحضور المحافظ وحرصه على مشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بعيد الميلاد المجيد، معربين عن تقديرهم الكبير للمحافظ الذي يحرص على زيارة دار الأيتام لتقديم التهنئة لهم بأعياد الميلاد والقيامة، وهو تقليد جديد لم يكن يحدث في فترات سابقة، معربين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على كل ما يفعله من أجل رفعة الوطن، الذي يسوده الحب والتكامل بين كل المواطنين من أجل وطننا مصر.

محافظ بني سويف يقدم التهنئة لكنائس بني سويف

وقدًم محافظ بني سويف التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، خلال زيارته لعدد من الكنائس والأديرة بالمحافظة، حيث بدأت الجولة بزيارة مركز ومدينة ناصر، وتقدم المحافظ بالتهنئة لنيافة القمص باسيليوس، وكيل دير الأنبا بولا، ونيافة القمص فام الأنطوني بدير الأنبا انطونيوس، على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة.