الأنبا اسطفانوس يترأس قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا بحضور محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا، لمشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد الميلاد، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة.

محافظ بني سويف يقدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين على هامش حضوره القداس، متمنيا أن يكون عيدا و فرحة على كل المصريين، في حضور عاصم سلامة، بلال حبش نائبا المحافظ، واللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي وجمع من أهالي مركز ومدينة ببا.

الأنبا اسطفانوس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا

وترأس الأنبا اسطفانوس صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بالمطرانية، حيث ألقى نيافته عظة رحب في بدايتها بالمحافظ، معربا عن تقديره لحضورهم ومشاركتهم القداس الذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، مثمنا الجهود التي يقوم بها المسؤولون بالمحافظة خاصة في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار.

ومن المقرر أن يشهد المحافظ بعد قليل القداس بالكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف ، الذي يترأس القداس بالمطرانية، بالإضافة إلى تهنئة الحاضرين من أبناء المحافظة من الإخوة المسيحيين للقداس بالمطرانية يرافقه القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية بالمحافظة.