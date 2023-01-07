تراجع أسعار الألبان والجبن بالمحافظات.. «البيضاء» بـ36 جنيها

قال الدكتور عبدالرازق الفقي، عضو لجنة سلامة الألبان للرقابة على منتجات الألبان بالطب البيطري، ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعا في بعض أسعار الألبان، والسمن البلدي الفلاحي الجاموس والبقري، بما يصب في مصلحة قطاع المستهلكين ليوم السبت، داخل الأسواق الحرة والمتاجر في ربوع محافظات الجمهورية.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات

أوضح «الفقي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن استقرار لبعض أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، يرجع لزيادة المعروض منها في فصل الشتاء، حيث كثرة المراعي، وعلى رأسها البرسيم الحجازي، وهو الأمر الذي أدى لتراجع - سعر كيلو الجبنة البيضاء الطرية، بواقع جنيهان عن كل كيلو مباع، التي جاءت أسعارها كالتالي:

- سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج بواقع 16 جنيها.

- سعر كيلو اللبن البقري الطازج 11 جنيها.

- سعر كيلو الجبنة القديمة 43 جنيها، وسط تراجع جنيهان عن كل كيلو مباع.

- سعر كيلو «المش» 20 جنيها، وسط تراجع بلغ جنيهان عن كل كيلو مباع.

- سعر كيلو «المورتة» الفلاحي 20 جنيها.

- سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي بـ138 جنيها.

- سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي 95 جنيها.

- سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية 36 جنيها، وسط تراجع بواقع جنيهان عن كل كيلو مباع.

أسعار الألبان والجبن اليوم السبت

وأضاف «عبدالرازق»، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، شهدت استقرار ممتاز للغاية بما يعود بالنفع الوفير علي ملايين المواطنين، موضحا أن المنتج من الألبان يتزايد، ويرتفع ويبلغ نحو 42 مليون كيلو لبن يوميا، من المنتج من الثروة الحيوانية بمحافظات مصر.