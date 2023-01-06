تراجع أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات.. وكيلو السمن البقري بـ95 جنيها

أكد الدكتور عبدالرازق الفقي، عضو لجنة سلامة الألبان، ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الألبان والجبن والسمن اليوم بالمحافظات شهدت استقرارا في بعض الأصناف بالأسواق المختلفة، وتراجع في أصناف أخرى.

أسعار الألبان والجبن اليوم الجمعة

وأوضح «الفقي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سجل سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج 16 جنيها، وسعر كيلو اللبن البقري الطازج 11 جنيها، ما يمثل استقرارا في أسعارها لليوم السادس على التوالي، مؤكدا إقبال المواطنين على شراء منتجات الألبان والسمن البلدي والبقري خلال 48 ساعة الماضية.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات

وأشار «عبدالرازق»، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات شهدت استقرارا في سعر السمن البلدي الفلاحي لليوم الثاني علي التوالي، بينما سجل سعر كيلو الجبنة القديمة 45 جنيها، وسعر كيلو «المش» 22 جنيها، وسعر كيلو «المورتة» الفلاحي 20 جنيها، وكيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي 135 جنيها.

بينما سجل سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي 95 جنيها، وسعر كيلو الجبن البيضاء الطرية الفلاحي 38 جنيها، وسط توافر كميات كبيرة من المعروض داخل الأسواق الحرة والمتاجر للألبان.