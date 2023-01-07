حركة تنقلات بين رؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية بأولاد صقر بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية القرار رقم 275 لسنة 2023، بإعادة تنظيم العمل وحركة تنقلات في أولاد صقر بالشرقية.

حركة تنقلات في أولاد صقر بالشرقية

- أحمد عبد الرحمن أحمد، رئيس الوحدة المحلية القروية بقصاصين الأزهار للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة أولاد صقر.

- مجدي منصور حجازي، رئيس الوحدة المحلية القروية بالصوفية للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية في بني حسن .

- علاء فرحات علي، رئيس الوحدة المحلية القروية بزور أبو الليل للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بتلراك.

- كريم عبد الكريم عباس، رئيس الوحدة المحلية القروية بالفرايحة للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بالصوفية.

- زينب أحمد عبد الرحمن، باحث شئون لجان ومجالس ومؤتمرات بمركز ومدينة أولاد صقر للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بقصاصين الأزهار .

- محمد صابر محمد، رئيس الوحدة المحلية القروية بتلراك للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بالفرايحة.

- هدى أحمد عبد الرحمن، رئيس الوحدة المحلية القروية ببني حسن للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بزور أبو الليل.

- رشا محمد أحمد، سكرتير الوحدة المحلية القروية بقصاصين الأزهار للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية القروية بالفرايحة.

- علي علي محمد، سكرتير الوحدة المحلية القروية بالفرايحة للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية القروية بقصاصين الأزهار.

- سحر عبد العليم محمد، سكرتير الوحدة المحلية القروية بزور أبو الليل للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية القروية بالصوفية.

حركة تنقلات في أولاد صقر

- سماح محمد منصور، سكرتير الوحدة المحلية القروية بتلراك للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية القروية زور أبو الليل.

- محسن محمد محمود، سكرتير الوحدة المحلية القروية بالصوفية للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية القروية بتلراك.

- مدحت محمد محمد، محاسب برئاسة مركز ومدينة أولاد صقر للعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية ببني حسن.

أوضح محافظ الشرقية، أن القرار جاء بعد تقييم دقيق أداء رؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية، ولإعادة تنظيم العمل وللصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.