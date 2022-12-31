محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية

لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارا بتكليف كل من أحمد عبد المنعم السيد رئيس الوحدة المحلية القروية بسنهوا، للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بالتلين مركز منيا القمح.

أسامة عبد اللطيف درويش رئيس الوحدة المحلية بشلشلمون للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بالجديدة.

أحمد حسن عفيفي رئيس الوحدة المحلية القروية بالتلين للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بشلشلمون.

نبوي سالم عبد القادر سكرتير الوحدة المحلية القروية بسنهوت للعمل سكرتيرا للوحدة المحلية القروية بسنهوا.

محمد بيومي محمد سكرتير الوحدة المحلية القروية بسنهوا للعمل سكرتيرا للوحدة المحلية القروية بالسعديين.

جمال إسماعيل حسن سكرتير الوحدة المحلية القروية بالسعديين للعمل سكرتيرا للوحدة المحلية القروية بسنهوت.

عيد محمد عبد القادر محاسب ثان برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بسنهوا.

وتنفيذا لخطة الإصلاح الإدارى التي تنتهجها المحافظة ولإعادة تنظيم العمل بين العاملين قرر محافظ الشرقية نقل كل من..

وائل عبد المعطي سعيد – الثالثة التخصصية بالفصل المستقل بمركز ومدينة فاقوس للعمل برئاسة مركز مدينة الحسينية.

محمود يحيى عليوه - الثالثة التخصصية اقتصاد وتجارة بمركز ومدينة فاقوس للعمل برئاسة مركز ومدينة أبو كبير.

محمد مصطفى شحاته – الخامسة خدمات معاونة بالفصل المستقل بمركز ومدينة فاقوس للعمل برئاسة مدينة القرين.

أكد محافظ الشرقية على الجهات المختصة تنفيذ القرارات الصادرة كل فيما يخصه ، مؤكدا علي ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين .

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 16383 لسنه 2022م بتكليف كل من..

أشرف السيد عامر نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح للقيام بتسيير أعمال رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

أيمن محمد عبد الهادي رئيس الوحدة المحلية القروية بالجديدة للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

كما أصدر المحافظ القرار رقم 16384 لسنة 2022 م بتكليف كل من..

علي ماهر أحمد عبد المعطي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية للقيام بعمل رئيس مركز ومدينة فاقوس .

رضا محمد ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح للقيام بتسيير اعمال رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية