محافظ الشرقية يصدر قرارا بحركة تنقلات بين رؤساء المراكز والمدن

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 15798 لسنه 2022م بإعادة تنظيم العمل بين كل من عبادة محمد عبادة قائم بتسيير اعمال رئيس مركز ومدينة القنايات للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وأحمد علي شحاتة ضاحي نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق للعمل بوظيفة رئيس مدينة القنايات.

أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء بعد متابعه مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

أوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن اصدار قانون الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية وعلي قرارات المحافظة أرقام 6097 و10015 لسنة 2021 و6090 و7833 و14046 لسنة 2022 ولحسن سير العمل وانتظامه وللصالح العام.

الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل

كما حرص محافظ الشرقية على عقد اجتماع مع رئيسي مركزي ومدينتي أبو كبير والقنايات الجديدين للتأكيد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.