«تعليم الإسماعيلية» تطلق مبادرة «إيد في إيد» لصيانة المدارس الفنية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عن إطلاق مبادرة جديدة لطلاب التعليم الفني، تحت شعار «إيد في إيد.. فكر فني جديد»، لصيانة وتطوير المدارس الفنية في المحافظة.

أهمية التعليم الفني

وقال الدكتور محمد بحيري، مدير تعليم الإسماعيلية، إن المبادرة تهدف إلى ترسيخ أهمية التعليم الفني والتي تولي الدولة اهتماما متزايدا به، لإعداد جيل شاب قادر على مواجهة تحديات سوق العمل والذي يشهد تطورات متلاحقة في مختلف التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية، بجانب التخصص الفندقي، وجميعها تصب في صالح الاقتصاد القومي للدولة.

تبادل التخصصات في المدارس

وأضاف: «المبادرة تقوم على أساس تبادل التخصصات الفنية بين مدارس الإسماعيلية، حيث يتم إعداد زيارات لكل تخصص يقوم طلابه بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمدرسة المستضيفة، وبذلك نحقق للطلاب تبادل الخبرات ورفع كفاءة مهاراتهم العملية».

وقالت المهندسة إحسان العيادي، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني بالإسماعيلية، إن المبادرة حققت التطبيق العملي لمنهجية الجدارات وهي الاستراتيجية الجديدة لتعليم طلاب التعليم الفني بما يحقق ربط الخريج بسوق العمل، بجانب تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأيدي الماهرة للطلاب.

وأشارت أن أولى أعمال تنفيذ المبادرة جاءت بزيارة طلاب المدرسة المعمارية العسكرية للبنين لتنفيذ أعمال الصيانة لمدرسة الزخرفية بنات لتنفيذ الصيانة الخاصة بها من السباكة والترميمات والمحارة والكهرباء.