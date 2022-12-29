الجامعات الخاصة: فتح باب التقدم لتنسيق الأماكن الشاغرة يناير المقبل

أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة الاستعداد التام لبدء فتح باب التقدم وتسجيل الرغبات لتنسيق القبول لمنتصف العام الجاري على الأماكن الشاغرة خلال شهر يناير المقبل، موضحين أن التقدم يكون وفقاً للحدود الدنيا للقبول التي أقرها الأعلى للجامعات وأن يكون التقديم مباشرة من خلال المواقع الرسمية للجامعات والتشديد أيضا على تطبيق كافة الإجراءات والضوابط التي أقرها المجلس في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022-2023

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية لـ «الوطن»، فتح باب التقدم في منتصف إجازة الفصل الدراسي الأول 2023 مباشرة من خلال التقدم مباشرة للجامعة، وذلك على عدد من الأماكن الشاغرة، موضحاً أن التقديم يكون وفقاًَ للحدود الدنيا والقواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، لافتا إلى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

الالتزام بضوابط الأعلى للجامعات

ومن جانبه، أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الاستعداد لفتح باب التقدم مع الالتزام بكافة الضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، موضحاً أن التقدم يكون وفقا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، منوها إلى ان الأماكن الشاغرة المتاحة أمام الطلاب محدودة.