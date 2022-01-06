استنفار أمني وصحي بالبحر الأحمر في احتفالات عيد الميلاد المجيد «صور»

رفعت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد اليوم، وإقامة القداس بكنائس البحر الأحمر وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة وتعزيز الخدمات الأمنية حول محيط الكنائس وانتشار الخدمات الثابتة والمتحركة وتكثيف أفراد الخدمة المترجلة في الشوارع والميادين وتعزيز الخدمات خاصة في المنشآت السياحية.

إعلان حالة الطوارئ بالبحرالأحمر

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن محافظة البحر الأحمر، ومنع الإجازات وتأهب الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفيات ومعامل الصحة طبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

غرفة عمليات مركزية وخط ساخن لمتابعة احتفالات الكنائس

وشكلت إدارة الطواري بصحة البحر الأحمر برئاسة الدكتور شادي باسم مدير إدارة الطوارئ غرفة عمليات رئيسية على مدار الساعة، وفتح خط ساخن مع مديري المستشفيات والوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومتابعة أي حالات يتم الإبلاغ بها، بالإضافة إلى فرق التدخل السريع والتنسيق مع هيئة مرفق إسعاف البحر الأحمر ونشر سيارات الإسعاف حول محيط الكنائس، وذلك تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

مطار الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين

واستقبلت مطارات الغردقة ومرسى علم آلاف السائحين الأجانب عبر عشرات رحلات الطيران وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار قادمة من مطارات أوروبا من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا وفرنسا وألمانيا وروسيا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة لقضاء إجازة أعياد الميلاد المجيد بشواطئ ومنتجعات البحر الأحمر.