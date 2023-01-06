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رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

كتب:

حسن صالح
04:57 م | الجمعة 06 يناير 2023
بنها الجامعي

بنها الجامعي

وجه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية، استعدادا لاحتفالات المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة

وأكد رئيس جامعة بنها توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض خلال الاحتفالات لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.

قال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، إنه جرى رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

تشكيل غرفة عمليات داخل المستشفى

وأضاف الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل المستشفى لتلقى أي بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات.

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية جولة تفقدية في محيط كنائس السيدة العذراء ومطرانية بنها، وماريوحنا بمدينة بنها ومطرانية شبرا الخيمة بحي غرب شبرا الخيمة، وكنيسة السيدة العذراء بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، مؤكدا أن مصر لها طبيعة خاصة تتجسد في كل معالم الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب من مسلمين ومسيحيين، ودائما يتسم أهلها بالترابط والتسامح والجميع على قلب رجل واحد،وتبذل الدولة كافة جهودها لإخراج أعياد الميلاد المجيد بأفضل صورة تليق بعظمة الشعب المصري.

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