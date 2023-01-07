«التعليم» تفتح باب التقدم لرؤساء كنترولات ولجان الثانوية العامة 15 يناير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم إلكترونيا عبر موقعها الرسمي للراغبين في العمل كرؤساء كنترولات ولجان، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أن من تتوافر فيه الشروط والضوابط عليه التقدم بعد طباعة الاستمارة، وبيان حالة وظيفة وصورة من بطاقة الرقم القومي، ومقترح تطوير، وتقديمها إلى مقر الإدارة العامة للامتحانات خلال الفترة من 15 حتى 17 يناير الجاري.

موانع التقدم للمشاركة في كنترولات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم الفني، الشروط والضوابط والموانع العامة، إذ يجب ألا يكون لدى العضو أي من:

- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة.

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

موانع القرابة بالنسبة للطلاب

- حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية.

- حتى الدرجة الرابعة للجنة التي يندب أو يكلف للعمل بها.