«بردك بردنا» مبادرة لدعم الأولى بالرعاية في مطروح.. 150 أسرة بالمرحلة الأولى

أعلن النائب عيسى أبو تمر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بمطروح، الانتهاء من جمع والتبرع بالملابس المستعملة للمرحلة الأولى لمبادرة «بردك بردنا» مقدمة من أعضاء الحزب، لتوزيعها، واستفادة 150 أسرة بمطروح من المبادرة، وذلك تحت إشراف محمد رحومة، أمين التنظيم بالحزب، ومتابعة ميدانية من محمد سمير السعودي، أمين الأزمات والكوارث، وجهود أعضاء الأمانة بالحزب.

مبادرة بردك بردنا

وقال أمين الحزب بمطروح، اليوم السبت، إن ذلك يأتي إيمانا بالدور المجتمعي والخيري تجاه أهالينا في فصل الشتاء، من خلال مبادرة لجمع والتبرع بالملابس المستعملة تحت عنوان «بردك بردنا» مساهمة من أعضاء الحزب ضمن الأنشطة الخيرية المقدمة من أمانة الأزمات والكوارث، بالتعاون مع الأمانات بحزب حماة الوطن.

الوصول لـ600 أسرة في مطروح

وأضاف أن أمانة الأزمات والكوارث تستهدف خلال المرحلة الثانية من مبادرة «بردك بردنا» 600 أسرة بمحافظة مطروح، وسيتم التنسيق مع أمانات الحزب بالمراكز والمدن للمساهمة في توفير الملابس للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

التوسع في المبادرة

وتابع «أبو تمر» في تصريحات صحفية، أن مواصلة مبادرة «بردك بردنا» والتوسع فيها يستهدف أعدادا أكبر في واحدة من أهم الأنشطة التي يقدمها حزب حماة الوطن للمجتمع المطروحي، وهي التبرع بالملابس سواء الجديدة أو المستعملة.

وأكد أمين الحزب أنه على الراغبين في المشاركة بالمبادرة التواصل مع أمانة الأزمات والكوارث على صفحة الحزب الرسمية على «فيس بوك»، أو التوجه إلى مقر الحزب بجوار مديرية التربية والتعليم بمطروح.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأوضح أن المبادرات المجتمعية تأتي دعما للمواطنين والأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالوقوف بجوار محدودي الدخل ووضعهم ضمن أولوياتنا في شتى القرارات والمبادرات، فضلا عن أنها تمثل وتستهدف فئات معينة من خلال قاعدة بيانات للأسر، ومتوفرة لدى الحزب.