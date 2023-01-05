«حماة الوطن»: الرئيس السيسي صاحب النهضة الحقيقية في تطوير الريف

أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم وتنمية صعيد مصر الذي كان، مهمشًا لسنوات حتى أصبح الحلم واقع يلمسة كل مواطن في صعيد مصر.

وثمّن وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الخطة التي وضعتها القيادة السياسية؛ لإحداث تنمية شامله في الصعيد ومن أهمها زيادة الاستثمارات في المجمعات الصناعية الجديدة التي تستهدف إنشاء مئات المصانع الجديدة وتوفير فرص عمل للشباب، ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التي تعد ركيزة أساسية في دعم القطاع الصناعي.

أكد نصير أن جولة الرئيس السيسي لقرية أم دومة بمحافظة سوهاج، تؤكد حرص القيادة السياسية في توفير حياه كريمة لأهلنا في الصعيد، في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، وأنه صاحب النهضة الحقيقية في تغيير وجه الحياة في الريف المصري.

ووجه اللواء طارق نصير الشكر للقيادة السياسية على جهودة المبذولة، خلال السنوات الماضية، في دعم وتنمية صعيد مصر بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وصولا للجمهورية الجديدة.