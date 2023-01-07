عاجل.. التعليم تعلن شروط التقدم لرئاسة لجان الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط الخاصة للتقدم لرؤساء اللجان ولجان الإدارة لامتحانات الثانوية العامة، لمن يندب أو يكلف للعمل رئيس لجنة نظام ومراقبة أو وكيل ورئيس لجنة إدارة أو وكيل.

شروط التقدم لرؤساء كنترولات الثانوية العامة 2023

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي أنَّ التقدم لرؤساء الكنترولات ولجان الإدارة للثانوية العامة تبدأ يوم 15 يناير وفقًا للشروط التالية:

- أن يكون العضو حاصل على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

- أن يكون رئيس اللجنة ووكيلها شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول على الأقل.

- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.

- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة رئيس قسم حجرة أو وكيل قسم حجرة.

- توافر سمات شخصية وقيادية تسهم في النهوض بالعمل .

- الا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام.

- إلا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها.

- الا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

ضوابط الترشح لرؤساء لجان النظام والمراقبة

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط الترشح لمن يندب أو يكلف رئيس لجنة نظام ومراقبة أو وكيل ورئيس لجنة إدارة أو وكيل لجنة كالتالي:

- التقدم بمقترح تطوير المنظومة للمكان المرشح إليه.

- ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها.

- الا يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام.