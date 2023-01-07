«الأعلى للأمناء» يشكل غرفة عمليات لتلقي شكاوى امتحانات نصف العام

أعلن عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات نصف العام الدراسى 2022 – 2023 ، لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، لتسهيل أى عقبات تطرأ على سير العملية الامتحانية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

"علام": نتعاون مع التعليم لتسهيل أى عقبات خلال العملية الامتحانية

وأشار علام، في بيان عاجل له، إلى أن غرفة عمليات المجلس، على استعداد لتلقي أى شكاوي للطلاب وأولياء أمورهم طوال فترة امتحانات نصف العام الدراسي، عبر تطبيق واتس آب من خلال الأرقام التالية: 01065125739 و01065125916، موضحاً أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين يتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية فى كل المحافظات، لحل الشكاوى الواردة فور تلقيها، حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

علام يطالب أولياء الأمور بعدم الالتفات إلى الشائعات

وطالب "علام"، أولياء الأمور بعدم الالتفات إلى الشائعات وضرورة التصدى لمروجيها، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية خلال سير امتحانات نصف العام الدراسي، وعدم الالتفات للصفحات المجهولة بمواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون لصالح الطالب، وضمان حسن سير الامتحانات دون أى معوقات، وسط إجراءات ضد كورونا.

لا تعديلات على مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد في تصريحات سابقة للوطن، أنه لا يوجد أى تعديلات على مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل، مشيراً إلى أن جميع الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية ستقوم بتعقيم وتطهير كافة اللجان الامتحانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا والفيروس المخلوي التنفسي، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، موضحاً أن الوزارة تعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.