قناة القاهرة الإخبارية تكشف خطورة متحور كورونا الجديد في بريطانيا

تعاني بريطانيا من انتشار متحور جديد من فيروس كورونا، يتميز بعدواته الشديدة، وهو مسؤول عن واحد من كل 25 إصابة في المملكة المتحدة، وأطلق الخبراء على المتحور الجديد من فيروس كورونا اسم «XBB.1.5».

وأوضحت أستاذة علم الأدوية الدكتورة ميس عبسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، خطورة متحور فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت أن المتحور الجديد من الأوميكرون تم رصده اليوم، وهو مزيج من متحورين، وعند التعامل مع أي متحور نسأل بضعة أسئلة، هل هو أسرع انتشارا، نعم هو سريع الانتشار، هل هو أسرع عدوى؟ نعم هو يمكنه الدخول للجسم بسهولة من المصاب للسليم.

وأضافت أن أهم الأسئلة هل هو أقوى من جهاز المناعة؟ لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة، لكنه يضع ضغطا على النظام الصحي، لكن هذا بالضرورة لا يعني أن هذا المتحور هو أخطر أو أشد.