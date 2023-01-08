حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 8-1-2023 عاطفيا ومهنيا

يتابع العديد من الأشخاص أخبار علم الفلك، وحظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة، اليوم الأحد الموافق 8 يناير، لمعرفة التوقعات الخاصة بشكل يومي.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم الأحد الموافق 8 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 8-1-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط التي يمر بها مواليد برج الحمل اليوم فإن الوضع الفلكي يمدك اليوم بأفكار أصيلة تؤثر بها فيمن حولك.

حظك اليوم برج الحمل 8-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب، يساعدك اليوم على إظهار مشاعرك بصورة مثالية وتوطد علاقتك بالأهل والأحباب والأولاد.

حظك اليوم برج الثور 8-1-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر متنافران.. حاول ألا تضيع طاقتك في خلافات فارغة، ألقِ بذلك خلف ظهرك وتقدّم.

حظك اليوم برج الثور 8-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وهناك أمور مهنية أو عائلية تستدعي الانتباه، عليك أن تتصرف بحكمة.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات واليوم مثالي لإبراز مواهبك، أو للإعلان عن فكرة تراودك وتحلم بها.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-1-2023 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم نحو إظهار عمق حبك للمقربين، وتقترب منهم بلطف.

حظك اليوم برج السرطان 8-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمكنك أن تجتهد اليوم وتستمتع بما هو متاح.

حظك اليوم برج السرطان 8-1-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ويطالبك ذلك بمراجعة وضعك المالي وقرارتك المهنية، وأيضا مراقبة نفقاتك وعليك أن تحترس ولا تتعجل الربح.

حظك اليوم برج الأسد 8-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في برجك يدفعك اليوم للإعلان عن مشاعر إيجابية ويمنحك سحرا وتألقا.

حظك اليوم برج الأسد 8-1-2023 على الصعيد المهني

اليوم تخطط جيدا وتكسب الإعجاب وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به وتعرف كيف تفرض إرادتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 8-1-2023 على الصعيد المهني

القمر وفينوس يتنافران في منزلي الصحة واليوم مناسب للدراسة والتأمل.. اعتن بنفسك وصحتك ويطالبك الفلك ألا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العذراء 8-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر، واليوم ليس مناسبا للظهور وتجنب الفخر بنفسك.

حظك اليوم برج الميزان 8-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يفتح أمامك الفرصة للتعلم من تجارب البعض وتنفعك نصائح المخلصين.

حظك اليوم برج الميزان 8-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك باهتمامات ونشاطات مشتركة تجمعك بالأحباب.

حظك اليوم برج العقرب 8-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس واليوم عليك أن تدع التسرع جانبا، وأن تعمل حسابا للعقبات والمخاطر.

حظك اليوم برج العقرب 8-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك، أن تحافظ على اللباقة في تعاملك مع الأحباب ومع الآخرين.

حظك اليوم برج القوس 8-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التطور والإطلاع على ثقافات وأفكار جديدة وتبدو ملهما.

حظك اليوم برج القوس 8-1-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات، ومن الممكن أن تستمتع بالحياة التي عملت جاهدا لبنائها.

حظك اليوم برج الجدي 8-1-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع فينوس في منزلي المال.. حاول أن تحدد أولوياتك في الشراء ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج الجدي 8-1-2023 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك أن تتجنب الجدال والدخول في حوارات شائكة تفاديا للصدام.

حظك اليوم برج الدلو 8-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك.. لن تكسب شيئا إذا انغمست اليوم في الصراعات، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 8-1-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تذكر جيدا أن حياة الشراكة تتطلب منك أن يكون الأمر شورى.

حظك اليوم برج الحوت 8-1-2023 على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تبتعد عن العصبية، وأن تفكر جيدا قبل إعطاء أي رد ولا تعلن أخبارك.

حظك اليوم برج الحوت 8-1-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتسترخي وتأخذ قسطا وافرا من الراحة.