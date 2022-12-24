وفاة طالبة في «تربية رياضية» بجامعة جنوب الوادي أثناء الامتحان العملي

لفظت طالبة بالفرقة الثانية في كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي بقنا، أنفاسها الأخيرة اليوم، أثناء امتحانات العملي، بعد أن أصيبت بأزمة قلبية.

إخطار بوفاة طالبة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد وفاة «دميانة إبرام»، طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية في جامعة جنوب الوادي، مقيمة بمدينة قنا، وذلك بعد أن أصيبت بأزمة قلبية أثناء امتحان العملي، وتم التحفظ على جثة الطالبة في مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

وبحسب شهود عيان، تبين وفاة طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، بعد أن أصيبت بتعب مفاجئ في القلب، وتبين أنها أزمة قلبية أدت لوفاتها.

الجامعة تنعى الطالبة

ونعى الدكتور يوسف عرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في بيان، الطالبة دميانة إبرام التي توفيت أثناء الامتحانات العملي في كلية التربية الرياضية، بسبب أزمة قلبية.