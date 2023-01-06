وفاة «رحمة» طالبة التمريض بمرض مناعي في المنصورة.. زملاؤها جمعوا ثمن العلاج

حالة من الحزن الشديد عاشها طالبات كلية التمريض بجامعة المنصورة عقب الإعلان عن وفاة زميلتهم رحمة محمود إبراهيم الباز، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التمريض، متأثرة بإصابتها بمرض مناعي، جعلها تحتاج في أيامها الأخيرة إلى 5 جرعات من دواء مناعي، تكلفتهم تزيد عن 200 ألف جنيه، وجرى حجزها في مستشفى الباطنة التخصصي وتقديم العلاج لها إلًا أنها توفيت متأثرة بمرضها.

تعي جامعة المنصورة الطالبة رحمة

وأصدرت جامعة المنصورة، بيانا اليوم، تنعى فيه الطالبة جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى تنعى أسرة جامعة المنصورة رئيسا ونوابا وجميع منسوبي الجامعة الطالبة رحمة محمود إبراهيم بكلية التمريض جامعة المنصورة التي وافتها المنية اليوم بعد صراع طويل مع المرض، تغمدها الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنها فسيح جناته وأنزل على أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

حجز الطالبة رحمة في مستشفى الباطنة التخصصي

وتعاطف الكثير مع حالة الطالبة رحمة في الفترة الأخيرة بعد الإعلان عن حاجتها إلى دواء غالي الثمن لعلاج مرض «الذئبة الحمراء» المناعي، وبدأ البعض في التبرع لعلاج رحمة، وظلت تعاني في مستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة ومنذ يوم 28 ديسمبر 2022 حتى وفاتها المنية اليوم وسط حالة من الحزن الشديد بين الطلاب.

تقرير إصابة الطالبة رحمة بمرض مناعي

وأكد تقرير مستشفى الباطنة التخصصي، حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أن الطالبة رحمة كان تعاني من مرض الذئبة الحمراء المناعي النشطة المصاحب بتأثيرها على الكلى وقصور كلوي مزمن المصاحب بتشنجات ونشاط الذئبة المؤثر على الأمعاء المؤدي إلى الترجيع المستمر ولا تستجيب إلى العلاج التقليدي.

هاشتاج أنقذوا رحمة على التواصل الاجتماعي

وفور علم طلاب جامعة المنصورة بمرض رحمة دشنوا هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «أنقذوا رحمة» من أجل جمع المبالغ اللازمة لشراء العلاج اللازم لها لكنها توفيت متأثرة بمرضها.