الكشف على 1860 حالة بقريتين في قافلة طبية لجامعة سوهاج

يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، تنفيذ قوافل طبية مجانية، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي قرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجاً، حيث انطلقت قافلة إلى قريتي «أم دومة» و«المدمر» بمركز طما، وتم خلالها فحص وعلاج 1860 مواطنا على مدار يومين متتاليين.

وذكر الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن القافلة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجاً.

صرف العلاج مجانا

وقال الدكتور خالد عبد اللطيف عمران، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه تم مناظرة 1019 حالة بقرية المدمر، و841 حالة أخرى بقرية أم دومة، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما تم تحويل 97 حالة أخرى من أهالي القريتين إلى المستشفى الجامعي، حيث تتطلب حالاتهم فحوصات وتدخلات جراحية.

وأضاف الدكتور مجدي اأمين القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن الكلية تحرص على تنفيذ تلك القوافل الطبية، إيماناً منها بأهمية مد يد العون لمساعدة الأهالي داخل الإقليم وتقديم خدمة طبية علاجية متميزة، حيث شارك في القافلة 15 طبيبا من تخصصات طبية مختلفة كالباطنة، والأطفال، والروماتيزم، والرمد، والنساء والتوليد وطب الأسرة.