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حظك اليوم برج العذراء الأحد 8-1-2023 عاطفيا ومهنيا

كتب:

رحاب عبد الراضى
12:01 ص | الأحد 08 يناير 2023
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يحرص مولود برج العذراء على أن تكون حياته مليئة بالهدوء، فهو شخص لا يحب الدخول في صراعات ويسعى للحصول على السلام النفسي والراحة، ولا يحب إجهاد نفسه والدخول في صراعات ومشكلات ومنافسات لا داعي لها بالنسبة له.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأحد الموافق 8 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر وفينوس يتنافران في منزلي الصحة واليوم مناسب للدراسة والتأمل كثيرا في الأمور حولك، لذا عليك أن تعتن بنفسك وصحتك، ويجب ألا تتحدث عن حياتك ولا تعلن خططك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر اليوم، ما يجعلك تشعر بالراحة والهدوء، وهذا اليوم لن يكون مناسبا للظهور والفخر بنفسك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

 

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