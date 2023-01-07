رئيس هيئة قناة السويس يزور مطرانية الإسماعيلية في عيد الميلاد: «نسيج واحد»

زار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، استقبله فيها نيافة الأنبا سارافيم أسقف الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية.

وحرص رئيس الهيئة على نقل تهنئته إلى البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط في ربوع مصر، بالتزامن مع احتفالات المصريين بالعام الميلادي الجديد.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر تعيش في نعمة الأمن والأمان وترابط المجتمع على مر العصور.

ربيع: المصريون نسيج واحد

وأكد رئيس الهيئة، أن المصريين يعيشون كالنسيج الواحد ويقفون صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية لمواجهة التحديات المختلفة وتحقيق التقدم والرخاء.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا سارافيم مطران الكنيسة الأرثوذوكسية في الإسماعيلية، عن تقديره للمشاعر الطيبة والتهنئة الرقيقة، مثمنا ما لمسه من حرص القيادات الوطنية والمؤسسات على المشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بما يدعم روابط المحبة والإخاء ويعزز قيم الوحدة الوطنية.

مطرانية الإسماعيلية تستقبل المهنئين

واستقبلت مطرانية الإسماعيلية، صباح اليوم، وفود المهنئين من المسؤولين والتنفيذيين وأعضاء الأحزاب السياسية المختلفة والقيادات الشعبية بالمحافظة.