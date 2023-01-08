مسلسل عملة نادرة.. نيللي كريم وأحمد عيد «صعايدة» لأول مرة وعودة جومانا مراد

كشفت الفنانة جومانا مراد منذ يومين عن صورة خاصة من داخل كواليس مسلسلها الرمضاني «عملة نادرة» التي تشارك من خلاله مع الفنانة نيللي كريم 2023 .

وظهرت الفنانة جومانا مراد خلال الصورة بالزي الصعيدي كاشفة عن تقديمها لشخصية صعيدية ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة الذي يتناول الدراما الصعيدية وبذلك فقد أعاد العمل جومانا إلى الدراما بعد غياب 17 عاما.

عملة نادرة يعيد الفنانة جومانا مراد للصعيدي

آخر الأعمال الصعيدية للفنانة جومانا مراد كان مسلسل قلب حبيبة الذي قدمته مع الفنانة الراحلة سهير البابلي عام 2005 .

نيللي كريم صعيدية لأول مرة

مسلسل عملة نادرة لم يعد الفنانة جومانا مراد للدراما الصعيدية فحسب ولكنه نجح في خوض آخرين للدراما الصعيدية للمرة الأولى منهم الفنانة نيللي كريم بطلة العمل التي لم يسبق لها تقديم الصعيدي وكانت قد نشرت صورة خاصة لها من العمل وهي ترتدي الزي الصعيدي.

وهناك أيضا الفنان أحمد عيد الذي لم يقدم من قبل أي من الشخصيات الصعيدية ولكنه يخوض هذه التجربة للمرة الأولى من خلال مسلسل عملة نادرة وتم الكشف أيضا عن صورة لكواليس شخصيته.

يذكر أن مسلسل عملة نادرة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وجومانا مراد وأحمد عيد وجمال سليمان وكمال أبو رية وفريدة سيف النصر ومريم الخشت وندا موسي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.