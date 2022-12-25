مصطفى شعبان وإياد نصار وعمرو يوسف يصلون عزاء والد جومانا مراد

يقام حاليا عزاء والد الفنانة جومانا مراد بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة.

ووصل الفنان مصطفى شعبان، وإياد نصار، وعمرو يوسف، رفقة زوجته الفنانة كندة علوش، منذ قليل، إلى عزاء والد الفنانة جومانا مراد، المقام بمسجد الشرطة.

كما حرص المخرج أحمد خالد موسى، والإعلامية سهير جودة، وعدد من الأقارب والأصدقاء، على الحضور منذ بداية العزاء.

وفاة والد جومانا مراد

ورحل عن عالمنا، والد جومانا مراد، مساء الخيمس الماضي، وجرى تشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة الماضية من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة في أكتوبر.