جومانا مراد: لأول مرة أقدم دور فتاة من الصعيد في مسلسل «عملة نادرة»

تواصل الفنانة السورية جومانا مراد تصوير مشاهدها في مسلسل «عملة نادرة»، بطولة نيللي كريم، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

وقالت جومانا مراد في بيانٍ صحفي، إنها تجسد دور فتاة من الصعيد تدعى «دميانة» خلال أحداث العمل، إذ تعد هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها نوعية تلك الأدوار، موضحة أن ما جذبها للعمل هو الدور نفسه عندما عقدت عدة جلسات مع فريق العمل.

وأشارت جومانا، إلى أن العمل مكتوب بطريقة حرفية، من تأليف مدحت العدل، وسبق وعملت مع الشركة المنتجة أكثر من مرة وحققت نجاحات كثيرة، مضيفة: «الدور حلو أوي ومكتوب بطريقة كويسة وإن شاء الله يعجب الجمهور في رمضان».

وشاركت جومانا مراد مجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، مرتدية حجابا باللون الأسود، وعلقت: «مسلسل عملة نادرة، شكرا نيللي كريم على الصور حبيبتي».

أبطال وأحداث مسلسل «عملة نادرة»

مسلسل «عملة نادرة» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

وتدور أحداث عملة نادرة، حول شخصية سيدة صعيدية تخوض صراعا شرسا وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، تخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.

جومانا مراد مع مصطفى شعبان في بابا المجال

وفي سياق آخر تشارك جومانا مراد في السباق الرمضاني بمسلسل آخر بابا المجال، بطولة مصطفى شعبان، جومانا مراد، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي.