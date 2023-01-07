محافظ أسيوط يزور مطرانية الأقباط الأرثوذوكس والكنيسة الإنجيلية الثانية

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بشارع النميس والكنيسة الإنجيلية الثانية بحي شرق أسيوط، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رافقه خلالها العقيد سامح كمال بقطاع الأمن الوطني والنائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب، والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط، ومحمد بشير رئيس حي غرب ومحمود ياسين رئيس حى شرق، والدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

مطرانية الأقباط الأرثوذوكس

حيث توجه المحافظ إلى مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بشارع النميس كان في استقباله نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم وجمع كبير من الإخوة المسيحيين والمسلمين من أبناء مدينة أسيوط، حيث حرص المحافظ على تقديم التهنئة للجميع متمنيًا استمرار أعيادنا طوال العام، مؤكدًا عمق الترابط والتآخي بين مكونات النسيج الوطني الواحد وأن العيد اليوم هو عيد لجميع المصريين فالكل يحتفل به وهذا هو عظمة المصريين الذين يحتفلون سويًا في جميع المناسبات والأعياد.

المشاركة المجتمعية للكنيسة

ووجه الأنبا يوأنس الشكر لمحافظ أسيوط على تهنئته وزيارته للمطرانية كل عيد لتقديم التهانى ومشاركتهم احتفالاتهم، فضلاً عن التعاون المثمر ودعم المشروعات التنموية بالمحافظة، مؤكدا استمرار المشاركة المجتمعية للكنيسة فى مختلف القطاعات.

بعد ذلك توجه المحافظ ومرافقوه لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية بمدينة أسيوط، حيث تجمع العديد من الإخوة الأقباط وشاركهم المحافظ فرحتهم بالعيد، مؤكدًا أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذي صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، لافتًا إلى أن هذا الوطن الغالي يحتاج إلى تكاتف جميع أبنائه في سبيل تحقيق التنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا المزيد من المحبة والرخاء والسلام للشعب المصري.

الوقوف خلف القيادة السياسية

وأشار القس رفيق ثابت، خلال كلمته، إلى العلاقات الطيبة التي تجمعه مع محافظ أسيوط ومشاركته لهم فى جميع الاحتفالات والمناسبات والأعياد مطالباً الجميع الوقوف صفاً واحداً خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: «ما أحوجنا للسلام والمحبة لنصنع التنمية».

كان محافظ أسيوط، زار مساء أمس عشية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمركز منفلوط وقدم التهاني للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط وشعب المطرانية، وحضر القداس الذي أقيم بالدير المحرق بمركز القوصية «إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط» وهنأ الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق بعيد الميلاد المجيد .