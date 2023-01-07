محافظ أسيوط يستعرض خطة تطوير وإنشاء مواقف السيارات

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مواقف السيارات بمراكز المحافظة، وحل مشكلة الزحام بها خلال أوقات الذروة، وتسهيل حركة نقل الركاب من المواقف الإقليمية بنزلة عبد اللاه والأزهر والمعلمين إلى المراكز المختلفة، وتنظيم حركة خطوط السير.

تطوير مواقف السيارات

واستعرض محافظ أسيوط، خلال لقائه يسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، الموقف التنفيذى والجهود المبذولة لتطوير جميع مواقف السيارات والسرفيس على مستوى جميع المراكز، لافتا إلى أنه جار توفير الأراضي اللازمة لاستكمال إنشاء مواقف نموذجية للسيارات، ونقاط للإطفاء، وأسواق حضارية بالقرى الرئيسية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذي يجرى تنفيذه بـ7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع 149 قرية و894 تابعا.

مواقف ركاب نموذجية

وأوضح محافظ أسيوط أهمية إنشاء مواقف نموذجية بديلا عن المواقف العشوائية على مستوى المحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى تشكيل لجنة لمراجعة الموقف التنفيذى للأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بالقرى، ووضع خطة للمرور على كل المشروعات، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة المعوقات وتلافي أي ملاحظات.

الشكل الحضاري للمواقف

وشدد محافظ أسيوط، على مدير المواقف بضرورة تنظيم العمل بكافة المواقف لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بالمواطنين، وتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم، وتساهم في تحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام وتسهيل حركة نقل المواطنين من المدينة إلى المراكز والقرى المختلفة، ومنع التزاحم في أوقات الذروة.