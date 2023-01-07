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جورج وسوف باكيا في عزاء ابنه: إزاي هتنادوني بـ «أبو وديع» بعد كده؟

كتب:

خالد فرج
02:54 م | السبت 07 يناير 2023
جورج وسوف في عزاء ابنه وديع

جورج وسوف في عزاء ابنه وديع

انهار الفنان جورج وسوف، بالبكاء أثناء تلقيه عزاء نجله الأكبر «وديع» داخل كنيسة «مار نقولا الأشرفية» بلبنان، اليوم السبت، الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني وأصدقاء الراحل، أبرزهم الإعلامي نيشان، ووليد توفيق، ورامي عياش، وناصيف زيتون وغيرهم.

ودخل جورج وسوف في حديث جانبي مع أحد الحضور إذ كان يجلس بجانبه قائلاً: «إزاي هتنادوني بـ أبو وديع بعد كده؟»، إذ أن الفنان يُنادى دوماً بـ «أبو وديع»، وحرص المعزيين على الشد من أزر جورج وسوف في مصابه الجلل.

وارتدى جورج وسوف نظارة سوداء اللون لإخفاء دموعه التي لم تتوقف أثناء استقباله للمعزيين.

تفاصيل جنازة نجل المطرب جورج وسوف

وسقام قداس جنازة وديع جورج وسوف، غدًا الأحد، في كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذوكس، وبعدها ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه كفرون، في كنيسة «مار إلياس كفرون»، ثم يدفن في مقابر العائلة.

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بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.