نيشان ورامي عياش وناصيف زيتون أول الحضور في عزاء نجل جورج وسوف

بدأت منذ قليل، مراسم عزاء وديع جورج وسوف، نجل الفنان جورج وسوف، الذي غيبه الموت أمس الجمعة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وحرص عدد من الفنانين والشخصيات العامة على حضور مراسم عزاء وديع، والوقوف بجانب الفنان جورج وسوف، الذي شهد العزاء ظهوره الأول بعد تلقي خبر وفاة نجله.

رامي عياش أول الحضور لعزاء وديع جورج وسوف

وكان من بين الحضور الفنان رامي عياش، الذي وصل منذ دقائق إلى كنيسة مار نقولا الأشرفية، التي يقام بها العزاء، وأيضا الإعلامي نيشان، وناصيف زيتون.