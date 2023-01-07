«الداخلية» في أول أسبوع من 2023.. ضبط 666 عنصرا إجراميا و272 قطعة سلاح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، إذ أسفرت الحملات خلال أول أسبوع من العام الجديد 2023، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية)، أسفرت عن ضبط 91 متهما، وبحوزتهم 14 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و56 قطعة سلاح أبيض.

وضبط 31 قضية إتجار بالمواد المخدرة.

وتنفيذ 4259 حكما قضائيا متنوعا.

وضبط 286 قضية متنوعة.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط 575 عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية - الدقهلية – السويس- كفر الشيخ – القليوبية – المنيا – المنوفية – الشرقية – بورسعيد – جنوب سيناء – الأقصر – الإسكندرية - سوهاج – البحر الأحمر - الإسماعيلية - دمياط - مطروح – أسوان – الفيوم)، وبحوزتهم 202 قطعة سلاح ناري وعدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة وكميات من المواد المخدرة المتنوعة).

جدير بالذكر أن عدد من المضبوطين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات.