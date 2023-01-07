طقس الإسكندرية اليوم.. سقوط أمطار على بعض المناطق وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس الإسكندرية اليوم، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، موضحة انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار اليوم على عدة مناطق بالمحافظة.

طقس الإسكندرية اليوم

وأكدت توقعات طقس الإسكندرية اليوم إلى انخفاض درجات الحرارة، ليكو الطقس بارد ليلا شديد البرودة في الساعات الأولى من الصباح، وسجلت درجات الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

ومن جانبه وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد القصوى، حيث أصدر تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

فرص سقوط الأمطار اليوم في الإسكندرية

وتشهد محافظة الإسكندرية انعقاد دائم لغرفة العمليات الرئيسية على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة وسرعة التعامل معها.

كما يشهد طقس الإسكندرية خلال الساعات القادمة سقوط أمطار طبقا لتوقعات الأرصاد الجوية، الأمر الذي أدى إلى نشر 152 سيارة ومعدة بالمناطق الساخنة بمختلف المناطق لسرعة رفع مياه الأمطار.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف بالإسكندرية، أنه تم تطهير 140 ألف شنيشة ومطبق، مشددا على جاهزية جميع محطات الرفع لاستيعاب الأمطار، كما وجه العاملين وفرق الطوارئ بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوخي الحذر أثناء العمل، مؤكدا أن غرفة الطوارئ تعمل بالتزامن مع موجة الطقس السيئ المتوقعة، بالإضافة لوجود الخط الساخن 175 لتلقي شكاوي المواطنين حول مياه الأمطار على مدار الساعة.