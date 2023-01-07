رئيس جامعة المنصورة في تهنئة بعيد الميلاد: نشارك أبنائنا الطلاب فرحتهم

قال الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة راعت فى جداول امتحانات الطلاب أيام السادس والسابع، والثامن عشر والتاسع عشر من يناير مشاركة أبنائنا الطلاب المسيحيين فرحتهم بالأعياد، متمنياً للأخوة المسيحيين في عيد الميلاد المجيد كل السعادة والخير، ولمصرنا الغالية بأن يحفظها الله وينعم عليها بالأمن والازدهار والاستقرار.

تقديم التهنئة بعيد الميلاد في مطرانية المنصورة

جاء ذلك في بيان صحفي، لجامعة المنصورة عقب تقدم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة اليوم السبت التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك كاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة.

استقبله خلال التهنئة القمص سيرافيم وديع وكيل مطرانية المنصورة، القس سيداروس وجيه، وبحضور وفد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

«خاطر» يؤكد علي الروابط الوثيقة بين أبناء الشعب المصري

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، خلال التهنئة على الروابط الوثيقة بين أبناء الشعب المصري بكافة طوائفه، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ضم وفد جامعة المنصورة كل من: الدكتور محمد صيري سرايا منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور أسامة أبو النصر، والدكتورة وداد صابر، وأحمد العشري مدير رعاية الطلاب بكلية الآداب والمشرف على أسرة طلاب من أجل مصر، وأحمد أبو الخير مدير رعاية الطلاب بكلية الهندسة، وممثلين من اتحاد الطلاب منهم، الطالب على إسماعيل رئيس اتحاد الطلاب، والطالب محمد الزمر نائب رئيس الاتحاد، الطالب بولا طارق نصير.