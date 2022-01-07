«القاضي» يقدم التهنئة بعيد الميلاد في عدد من مطرانيات وكنائس المنيا

قدّم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، التهنئة للأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بديرمواس، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بملوي، ومطرانية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص.

قيادات أمنية وتنفيذية وممثلين عن الأزهر والأوقاف يقدمون التهنئة

رافق محافظ المنيا في زيارته، اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس مدينة ملوي، اللواء محمد عزت، رئيس مدينة أبوقرقاص، عامر طه، رئيس مدينة ديرمواس، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية، وممثلين عن الأزهر والأوقاف.

وكان المحافظ زار مساء أمس الخميس مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا الجديدة، حيث قدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

صلات ترابط وأخوة بين المصريين جميعاً

أعرب المحافظ عن خالص أمنياته بأن يديم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة، وأن تستمر خطط وجهود البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعياَ الله عز وجل أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيداَ لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعاً.

ويواصل المحافظ زيارة مطرانيات شمال المحافظة، لتقديم التهنئة ومنها، الأقباط الأرثوذكس بمدينة مغاغة، الأقباط الأرثوذكس بمدينة بني مزار، الأقباط الأرثوذكس بمدينة مطاي، الأقباط الأرثوذكس بمدينة سمالوط.

ونشرت مديرية الصحة بالمحافظة فرق لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المستجد، ومجموعات من التوعية المجتمعية الخاصة بأهمية الحصول على اللقاح تزامنا مع الاحتفالات بعيد الميلاد.