وفد جامعة طيبة التكنولوجية يقدم التهنئة بعيد الميلاد بكاتدرائية العذراء مريم

ترأّس الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، مساء اليوم، وفدًا لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط شركاء الوطن بكاتدرائية العذراء مريم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يرافقه كل من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، والدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

الأسقف العام لإيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس

وكان في استقبال وفد الجامعة، الأنبا يوساب، الأسقف العام لإيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، والقمص إرمانيوس، والأب شنودة سكرتير الكنيسة.

كما زار رئيس الجامعة والوفد المرافق له، الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالأقصر، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله؛ القس محروس كرم، راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية، والشيخ فيلمون رمزي، والشيخ رجائي، من مجلس الكنيسة.

مصر رمزاً للمحبة والسماحة

وأعرب الدكتور عادل زين الدين، خلال زيارته عن خالص تمنياته أن تظل مصر رمزاً للمحبة والسماحة ودائما في ازدهار واستقرار، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيا للأخوة المسيحيين كل الخير والرخاء في العام الجديد.

وأكد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، حرص الجامعة على دورها المجتمعي المنوط بها انطلاقًا من سياسة النسيج الواحد، لدفع عجلة الإنتاج والتنمية بما يحقق لمصرنا الخير والرخاء والاستقرار.