رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

كسر ماسورة مياه بشارع جسر السويس وبدء محاولات إصلاحها

كتب:

وائل فايز
04:04 م | السبت 07 يناير 2023
العمل على إصلاح كسر ماسورة مياه

العمل على إصلاح كسر ماسورة مياه

تلقى حي النزهة بمحافظة القاهرة، منذ قليل، بلاغا بكسر ماسورة مياه بشارع جسر السويس بجوار كوبري التجنيد، وعلى الفور جرى توجيه الأجهزة المختصة للموقع، وجار إصلاح كسر ماسورة المياه خط «8 بوصة».

رفع المخلفات بطريق الأوتوستراد

وقام اللواء طارق عابد رئيس حي البساتين، بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بالحي، وبدعم من الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بمتابعة أعمال التجريد ورفع مخلفات رتش جرى إلقاؤها بطريق الأوتوستراد، وجار العمل والمتابعة.

اقرأ المزيد:

محافظة القاهرة: سوق السيارات الجديد نقلة كبرى ويستوعب 4 آلاف مركبة

محافظة القاهرة: نتوسع في إقامة المنافذ والمعارض بتخفيضات 25% على السلع

«الأرصاد»: سقوط أمطار خلال ساعات على 13 محافظة بينها القاهرة والجيزة

محافظة القاهرة تعلن انتهاء أعمال تبريد حريق خط الغاز في مدينة نصر
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.