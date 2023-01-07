كسر ماسورة مياه بشارع جسر السويس وبدء محاولات إصلاحها

تلقى حي النزهة بمحافظة القاهرة، منذ قليل، بلاغا بكسر ماسورة مياه بشارع جسر السويس بجوار كوبري التجنيد، وعلى الفور جرى توجيه الأجهزة المختصة للموقع، وجار إصلاح كسر ماسورة المياه خط «8 بوصة».

رفع المخلفات بطريق الأوتوستراد

وقام اللواء طارق عابد رئيس حي البساتين، بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بالحي، وبدعم من الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بمتابعة أعمال التجريد ورفع مخلفات رتش جرى إلقاؤها بطريق الأوتوستراد، وجار العمل والمتابعة.