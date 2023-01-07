محافظة القاهرة: سوق السيارات الجديد نقلة كبرى ويستوعب 4 آلاف مركبة

بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفذت محافظة القاهرة إلى سوق للسيارات متكامل الخدمات الجديد بطريق العين السخنة ليجد فيه المواطن الراغب فى بيع أو شراء سيارة كل ما يحتاج إليه، ضمن أعمال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين التي تحرص عليها القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة.

معايير عالمية في الجودة

وأكدت محافظة القاهرة في تقرير لها، سوق السيارات الجديد، يعد نقلة كبرى في شكل الأسواق المتكاملة، ويتم تنفيذه بأقصى المعايير العالمية في الجودة، ويضم جميع الخدمات بداية من طرق عرض المركبات وإجراءات شرائها حتى عمل الصيانة لها وخدمات ما بعد البيع.

ويعد السوق الجديد واجهة حضارية مغايرة للشكل العشوائي الذي كان عليه السوق القديم بمنطقة العاشر، ويمثل فيه عنصري الأمان وسرعة إنجاز الإجراءات السمة الأبرز التي تجعل المواطن المتعامل في السوق يضمن أن السيارة المتواجدة سليمة 100% من الناحية القانونية.

ويمكن للمواطن الكشف على السيارة فنيًا في واحدة من الورش المنتشرة داخل السوق، ويمكن للمواطن شراء أو بيع السيارة وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بها في المدينة دون الحاجة للذهاب لمكان آخر، وفي يوم واحد لتوافر مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، بما يوفر على المواطن الوقت والجهد والمال.

سوق السيارات يسع 4 آلاف سيارة

ويقع سوق السيارات على طريق العين السخنة، عند تقاطع طريق سوق السيارات مع امتداد محور محمد نجيب بالقرب من محمية وادى دجلة على مساحة تقارب 240 ألف م2 أى 57 فدان، ويتسع لـ 4000 سيارة.

ويضم 14 مكتب مرور و5 مكاتب نيابة عامة و9 مكاتب شهر عقاري، و7 بنوك، و8 ورش لصيانة السيارات ويتوافر به كافة الخدمات كالمسجد الذي يسع 250 مصلي والمطاعم والكافتيريات، ودورات المياه، ومظلات السيارات والأفراد وساحات انتظار السيارات، ومعارض للسيارات، وتتوافر به كافة الخدمات الأمنية كنقطة الشرطة، والمطافي والإسعاف.

والسوق مجهز بكاميرات مراقبة للموقع العام بالكامل، ونظام إذاعة صوتية وشبكة إنذار حريق وشبكة مكافحة حريق، كما تم ربط السوق بشبكة الطرق العملاقة الجديدة ووفرت محافظة القاهرة خطوط أتوبيسات من وإلى السوق لسهولة الوصول إليه.