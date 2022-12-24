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محافظة القاهرة تعلن انتهاء أعمال تبريد حريق خط الغاز في مدينة نصر

كتب:

وائل فايز
10:58 ص | السبت 24 ديسمبر 2022
اخماد حريق خط الغاز

اخماد حريق خط الغاز

انتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من أعمال تبريد الحريق الناتج عن كسر خط الغاز أسفل كوبري «الجنزوري» بتقاطع طريق النصر، مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر والذي أسفر عن 3 وفيات.

حريق خط الغاز 

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز، وانتقل لموقع الحادث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسؤولي شركة الغاز وشركات المرافق، وتمّ إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطي دون قطع الغاز عن أهالي المنطقة، وجار إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز، كما أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة التحويلات المرورية اللازمة بالمنطقة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.