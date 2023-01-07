محافظة القاهرة: نتوسع في إقامة المنافذ والمعارض بتخفيضات 25% على السلع

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تقدم كافة التسهيلات والتيسيرات لإقامة أكبر عدد من المنافذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمنع المغالاة غير المبررة في الأسعار من بعض التجار، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى بأسعار مُخفضة لكل المواطنين.

ولفتت إلى إقامة منافذ ثابتة بأحياء المنطقة الجنوبية لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة تنافسية منعًا لاحتكار السلع، مع تحقيق عنصر الاستدامة والإعلان عن قائمة الأسعار في أماكن واضحة للمواطنين وإمداد المنافذ بالسلع بصورة مستمرة، خاصة في ظل تخفيض الأسعار لنسب تصل إلى 25%.

الأسعار الاسترشادية للسلع

وشددت نائب المحافظ خلال جولتها على نشر المنافذ في كافة أحياء المنطقة الجنوبية خاصة المناطق الأكثر احتياجًا مع ضرورة الإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة للمستهلكين، إضافة إلى الإعلان عن نسبة التخفيض على السلع المعروضة مع وضع الأسعار الاسترشادية طبقا لاشتراطات وزارة التموين على أن تكون المنافذ سهلة الفك والتركيب على أن يتم توصيل كافة المرافق لها.

تذليل العقبات أمام إقامة منافذ السلع

يأتي ذلك في إطار الخطوات التنفيذية لإقامة منافذ للسلع الغذائية لخدمة المواطنين، وتنفيذ توجيهات الدولة بالسيطرة على الأسعار، وتوفير سلع وخدمات بأسعار تنافسية حرصا على مصلحة المواطنين بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية.

أوضحت نائب محافظ القاهرة أنه تمت معاينة عدة مواقع بالتنسيق مع مسئولي مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة لفتح منافذ ثابتة لخدمة المواطنين بمساحات مختلفة، ومن المقرر بدء وضع تلك المنافذ وتذليل كافة العوائق بالمناطق التي تم اختيارها.

وذكرت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد من المعارض والمنافذ بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ووجهت رؤساء الأحياء بالتعاون مع مديرية التموين للعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع وبأسعار مناسبة.

شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات

وشددت على الأجهزة التنفيذية بمواصلة شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الاستغلال وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشددة على أهمية التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لحجب البيع أو احتكار للسلع، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.