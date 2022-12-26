«الأرصاد»: سقوط أمطار خلال ساعات على 13 محافظات بينها القاهرة والجيزة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية فرص سقوط الأمطار، خلال ساعات، على عدد من المحافظات حيث تشهد أمطار رعدية قد تصل إلى حد سيول وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال اليوم، كما تشهد المحافظات الشمالية انخفاضا في درجات الحرارة تمتد إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد.

سقوط أمطار خلال ساعات على المحافظات

وعن توقعات فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة على المحافظات، تشير الأرصاد إلى تعرض محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية، الشرقية وذلك بنسبة 20% وسط طقس مائل إلى البرودة.

فيما تشهد محافظات الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، سقوط أمطار خلال الساعات القادمة بنسبة 30%، فيما تزداد فرص سقوط الأمطار على محافظة مطروح ومناطق «السلوم، العملين، الحمام».

فرص سقوط الأمطار اليوم

وتشهد بورسعيد ورفح سقوط أمطار رعدية، خلال الساعات المقبلة، وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن تصل إلى حد السيول في شمال سيناء.

فيما شهدت العديد من المحافظات أمس سقوط أمطار غزيرة وسط رفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل مع مياه الأمطار لاسيما في محافظات السواحل الشمالية «مطروح، الإسكندرية» إضافة إلى محافظة البحيرة حيث تعرضت المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية، كفر الدوار» إلى أمطار غزيرة، ما دفعت الجهات المعنية إلي تعطيل الدراسة بهم اليوم.