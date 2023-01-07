جامعة سوهاج تعلن نتيجة مسابقة «أنغامي للإنشاد الديني والترانيم»

أعلنت جامعة سوهاج نتائج مسابقة «أنغامي 2»، في مجالات الغناء الفردي، العزف المنفرد، والإنشاد الديني والترانيم، التي نظمتها إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وشارك بها الطلاب من مختلف كليات الجامعة.

اكتشاف مواهب الطلاب

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، حرص الجامعة علي اكتشاف مواهب الطلاب، ونشر الوعي الفني وتنمية التذوق الجمالي، بما يُسهم في صقل مواهبهم ويشجعهم على الاستمرار في الإنتاج الإبداعي، مضيفاً أن إدارة الجامعة توفر الدعم الكامل للطلاب المتميزين في كافة الأنشطة وإتاحة الفرصة للمبدعين في جميع المجالات.

تمثيل الجامعة بمسابقة إبداع 11

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى أن الفائزين في المسابقة بفئاتها الأربعة سوف يمثلون الجامعة في مسابقة إبداع 11، لافتاً إلى أنه في مسابقة الغناء الفردي حصد الطالب عاصم مرقص بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية علي المركز الأول، فيما حصلت الطالبة إيمان أشرف بكلية تكنولوجيا التعليم على المركز الثاني، وحصل الطالب محمود الشعشاعي بكلية الحقوق على المركز الثالث.

الطلاب الفائزون

وأضاف «صبري إبراهيم»، مدير رعاية الشباب المركزية، انه بمسابقة العزف الفردي، فاز بالمركز الأول الطالب كرلس صفوت بكلية الآداب، وحصل الطالب إسلام عبدالعظيم بكلية الحقوق على المركز الثاني، كما فازت بالمركز الثالث الطالبة مريم عماد الدين بكلية التربية النوعية.