طريقة معرفة قيمة فاتورة الكهرباء لـ شهر يناير 2023 للقطاع التجاري

بدأ المشتركين في شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات في إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة عن شهر يناير 2023 للقطاع التجاري، وفقا للأسعار التي تطبقها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للقطاع التجاري.

حساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء للقطاع التجاري

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الخطوات التي يجب اتباعها لحساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء للقطاع التجاري عن شهر يناير 2023، وفقًا لأسعار شرائح الاستهلاك

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء

وتطبق الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع التابعة لها بالمحافظات شرائح استهلاك الكهرباء للعام المالي «2022-2023 » للقطاع التجاري وفقا للأسعار الآتية:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65 قرشًا).

- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات ( 115 قرشًا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات ( 140 قرشًا)

- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (155 قرشًا).

- الشريحة الخامسة: أكثر من ألف كيلو وات ( 160 قرشًا)

طرق حساب استهلاك كل شريحة لفاتورة يناير 2023 للقطاع التجاري

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عن الآليات التي يجب أن يتبعها المشتركون لكيفية احتساب فاتورة الكهرباء للمشتركين بالقطاع التجاري، وفقًا لأسعار شرائح الكهرباء للسنة المالية «2022-2023» كالتالي:

** استهلاك 100 كيلووات.

100 ×0.65 جنيه = 65 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 5 جنيهات.

** استهلاك 250 كيلووات ساعة

250 × 1.20 = 300 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا

** استهلاك 300 كيلووات ساعة

300 ×1.40 =420 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا

** استهلاك 600 كيلووات ساعة

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا

** استهلاك 750 كيلووات ساعة

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

150× 1.55 = 332.50 جنيه

مقابل خدمة عملاء = 25 جنيهًا

** استهلاك 1000 كيلووات ساعة

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

400 × 1.55 = 620 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا

** استهلاك 1200 كيلووات ساعة

1200 × 1.60 = 1920 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا

** استهلاك 2000 كيلووات ساعة

2000× 1.60 = 3200 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا.