من 50 لـ 2000 كيلووات/ ساعة.. كيف تحسب فاتورة كهرباء نوفمبر 2022 للمنازل؟

يبدأ مشتركو شركات توزيع الكهرباء أصحاب العدادات المنزلية الميكانيكية والقديمة بالبحث والاستعلام عن الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء لاحتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر نوفمبر 2022، خاصة بعد إصدار الحكومة قرارا بعدم زيادة أسعار شرائح الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 تنفيذا لبرنامج الحماية الاجتماعية تزامنا مع الأزمة العالمية.

الطرق التي أتاحتها «القابضة» لاحتساب فاتورة نوفمبر 2022

وتستعرض «الوطن» الطرق التي أتاحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر لمساعدة المواطنين في احتساب قيمة استهلاك فاتورة شهر نوفمبر 2022 للقطاع المنزلي وفقا لشرائح الكهرباء للسنة المالية «2022-2021» وهي كالتالي:

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن الآليات التي يجب أن يتبعها المشتركون لكيفية

** كيفية احتساب استهلاك 50 كيلووات/ ساعة

- استهلاك 50 كيلووات/ ساعة

‏ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيها

‎‏مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه‎‏

** كيفية احتساب استهلاك 100 كيلووات/ ساعة

- استهلاك 100 كيلووات/ ساعة

‏‎‏‏ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا

‏‎ 50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا‏‎

‎‎مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه‏

‏** كيفية احتساب استهلاك 200 كيلووات/ ساعة

- استهلاك 200 كيلووات/ ساعة

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات‏‏ ‎‏

** كيفية احتساب استهلاك 300 كيلووات/ ساعة

- استهلاك 300 كيلووات/ ساعة

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

100 × 1.06 = 106 جنيهات

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‎‏‎‏

‏** كيفية احتساب استهلاك 400 كيلووات/ ساعة

- استهلاك 400 كيلووات/ ساعة

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

50 × 1.28 = 64 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها‎‏

** كيفية احتساب استهلاك 500 كيلووات/ ساعة

- استهلاك 500 كيلووات/ ساعة

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏ ‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

150 × 1.28 = 192 جنيهًا ‎

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎‏

** كيفية احتساب استهلاك 600 كيلووات/ ساعة

- استهلاك 600 كيلووات/ ساعة

‎ ‏‎200 × 0.77 = 154 جنيه

‏‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

250 × 1.28 = 320 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎‏

** كيفية احتساب استهلاك 700 كيلووات/ ساعة

- استهلاك 700 كيلووات/ ساعة

‎ ‏700 × 1.28 = 896 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

** كيفية احتساب استهلاك 800 كيلووات/ ساعة

- استهلاك 800 كيلووات/ ساعة

‎ ‏800 × 1.28 = 1024 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

** كيفية احتساب استهلاك 1000 كيلووات/ ساعة

- استهلاك 1000 كيلووات/ ساعة

‎ ‏1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها ‎‏

‎‏** كيفية احتساب استهلاك 2000 كيلووات/ ساعة

- استهلاك 2000 كيلووات/ ساعة

2000 × 1.45 = 2900 جنيه

مقابل خدمة عملاء = 40 جنيها