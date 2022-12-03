طرق الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء ديسمبر 2022

يسعى أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية منذ بداية الشهر الجاري، البحث بالطرق التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء وشركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر الجاري 2022

6 خطوات للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 6 خطوات يجب اتباعها للبحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر 2022 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من خلال اتباع الآتي

** الخطوة الأولى:

تتم من خلال تسجيل الدخول على رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن الفاتورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء من خلال الرابط التالي http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

** الخطوة الثانية:

تتم من خلال الضغط على قسم الخدمات.

** الخطوة الثالثة:

تتم من خلال الضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

** الخطوة الرابعة:

يتم تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

**الخطوة الخامسة:

تتم من خلال إدخال الاسم ورقم العداد، الذي يتكون من 10 أرقام.

**الخطوة السادسة:

تتم من خلال الضغط على زر استعلام.

الاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء برقم العداد

وحددت الشركة القابضة للكهرباء 7 خطوات عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يجب اتباعها للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر 2022 برقم عداد الكهرباء من خلال اتباع الآتي

** الخطوة الأولى:

تتم من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص للشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال الرابط الإلكتروني

** الخطوة الثانية

تتم من خلال اختيار منصة الدفع الإلكتروني من خلال الرابط التالي " https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/ "

**الخطوة الثالثة

تتم من خلال إدخال رقم الهاتف.

** الخطوة الرابعة:

تتم من خلال اختيار الشركة التابع لها في المحافظات.

** الخطوة الخامسة :

تتم بالضغط على الاستعلام عن الفواتير.

** الخطوة السادسة

من خلال إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

** الخطوة السابعة:

من خلال الضغط على زر استعلام.