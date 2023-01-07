طريقة معرفة قيمة فاتورة الكهرباء يناير 2023

يسعى مشتركو عدادات الكهرباء التقليدية مع بداية إصدار فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر يناير الجاري، إلى البحث عن الآليات التي أتاحتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لكيفية احتساب قيمة الفاتورة بعد إجراء عملية الاستعلام.

رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء يناير 2023

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لمساعدة المواطن لاحتساب قيمة فاتورة الكهرباء عن شهر يناير بنفسه وهي كالتالي:

الخطوة الأولى:

- تتم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط التالي: https://moere.gov.eg/ar/serv2.aspx

** الخطوة الثانية:

اختيار زر «الخدمات».

** الخطوة الثالثة:

اختيار «الاستعلام عن فواتير الكهرباء».

** الخطوة الرابعة:

إدخال رقم السداد المكون من 14 رقمًا.

كيف تحسب استهلاك الكهرباء يناير 2023

وكشفت وزارة الكهرباء، طرق حساب استهلاك الكهرباء من خلال الدخول على بوابة «الخدمات» واختيار زر «احسب استهلاكك» من خلال اتباع الخطوات الآتية:

** الخطوة الأولى:

تتم من خلال اختيار عدد الأيام لحساب الاستهلاك وإدخال عدد الوحدات من كل جهاز.

** الخطوة الثانية:

تتم من خلال إدخال عدد ساعات الاستهلاك في اليوم الواحد لهذه الوحدة.

** الخطوة الثالثة:

يظهر إجمالي الكيلووات المستخدمة لكل جهاز وفي أسفل الصفحة يظهر إجمالي الاستهلاك لكل الأجهزة.

الشركات التابعة للقابضة للكهرباء

ويتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر 9 شركات توزيع علي مستوي جميع المحافظات وهي «القناة لتوزيع الكهرباء - جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - البحيرة لتوزيع الكهرباء - شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - مصر العليا لتوزيع الكهرباء».