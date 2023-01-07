بأمر القضاء.. تشكيل لجنة لحل نزاع بين السكة الحديد ومحافظة كفر الشيخ

في نزاع شهدته محكمة مجلس الدولة، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بشأن إلزام الوحدة المحلية بتسليم الأرض المُتعدّى عليها وما عليها من محال وحديقة زويل أمام وخلف محطة قطارات كفر الشيخ والصادر بشأنها قرارا الإزالة رقما: (533) لسنة 2018 و(98) لسنة 2020، وإلزام الوحدة المحلية بتعويض الهيئة عما لحقها من ضرر يتمثل في حرمانها من الانتفاع بالأرض.

تشكيل لجنة

وأمرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة كفر الشيخ، وممثل عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وممثل عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وممثل عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، تكون مهمتها تحديد المساحة محل النزاع على وجه الدقة، وتحديد البيانات الأساسية لها والواردة بالسجلات الرسمية والخرائط المساحية.

بحث سند ملكية الأرض

بالاضافة إلى بحث السند القانوني لدى طرفي النزاع في ملكية هذه المساحة، وبيان مقدار مقابل الانتفاع المستحق من تاريخ التعدي حتى الآن، والسند القانوني لشاغلي المحال المقامة على الأرض محل النزاع، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات والاستعانة بمن تراه ضروريًّا.

أمانة الخبير

وحددت أمانة مقدارها خمسة وعشرون ألف جنيه تؤديها الجهة طالبة عرض النزاع لرئيس اللجنة وعضوها من غير طرفي النزاع توزع بينهما مناصفة، عقب إيداع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير، لدى الجهة عارضة النزاع التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قبل انعقاد جلسة 8/3/2023، تمهيدًا للفصل في النزاع.